Golden Globes 2021: How plus where to watch Golden Globes Awards online and TV. Hollywood stars go dress up in dia fine cloth and slippers as dem gather for dia parlour later today for 2021 Golden Globe Awards. Dis na di 78th edition of di Hollywood award ceremony and e go hold online sake of coronavirus pandemic. Di ceremony, go recognise excellence in film and television.

Na di first major event of awards season, and mostly na im dey determine di films wey go later shine for Oscar. But e don also attract plenti kwanta.

Dis na wetin you need know about 2021 Golden Globe Awards.

Who dey host 2021 Golden Globes Award?

Tina Fey plus Amy Poehler, truly di greatest combo since Bread and Butter, dey return to hosting duties dis year.

Dis go be di fourth time di former Saturday Night Live stars don host di Globes, afta dem first host am between 2013-2015.

Throughout di ceremony, guest award presenters like Renee Zellweger, Cynthia Erivo, Joaquin Phoenix, Laura Dern, Salma Hayek and Jamie Lee Curtis go dey. But di nominees go mostly call in on di show.

Where to watch 2021 Golden Globes Award ceremony On TV

On television, NBC na di official broadcaster.

Where to watch 2021 Golden Globes Award ceremony Online/Streaming

Online, if you get a cable login, you fit watch via NBC.com/live. Depending on wia you dey live,

Di ceremony go dey available also to stream on:

Roku

Hulu wit Live TV

YouTube TV

AT&T TV

Sling TV

Fubo TV

NBC website, app or dia streaming service Peacock

All of dem dey require subscriptions, though many dey offer free trials.

Golden Globes Awards red carpet

Di traditional red carpet wit celebrities showing dia high-fashion looks no dey part of dis year plan.

But di official 2021 Golden Globe awards pre-show go dey stream live on di website goldenglobes.com at 6:30 p.m. ET wey be 12:3am WAT.

Additionally, di pre-show go stream live from di award official Twitter account, @GoldenGlobes.

Which films and TV shows dey nominated?

Mank, Di Trial of the Chicago 7, The Father, Nomadland and Promising Young Woman na di most nominated films across categories like acting, directing and writing.

Some oda films include: The Prom, Judas and the Black Messiah plus The Mauritanian also dey recognised for multiple categories.

Chloe Zhao, Regina King and Emerald Fennell dey nominated for best director, meaning e get good chance of a female winner – wey go be di first in di category since Barbra Streisand in 1982.

As e suppose go, plenti main films never hit UK cinemas by di time di Globes take place, but dis year many don already dey on streaming services. Films like Pieces of a Woman, One Night in Miami and I Care A Lot dey available to watch on platforms like Netflix or Amazon Prime.

On di TV side, The Crown, Schitt’s Creek, Ozark, The Undoing, The Great and Ratched get di most Globe nominations. Ted Lasso, Normal People and The Queen’s Gambit fit also win award.

How to Watch the 2021 Golden Globe Awards

If you have conventional cable, you can watch the Golden Globe Awards on TV by tuning into your local NBC affiliate. NBC is the official TV network of the 2021 Golden Globes.

How to Stream the 2021 Golden Globe Awards Online

If you don’t have cable, you can also stream the Golden Globe Awards online from home. Here are the best ways to do it.

1. Stream the Golden Globes on Hulu

Hulu offers one of the best bundles on the market with its Hulu + Live TV deal. The deal gets you thousands of shows and movies, plus more than 60 channels of live TV. Hulu’s channel offerings include NBC, so you’ll be able to stream the Golden Globes live on your connected TV, your phone, computer or tablet.

Hulu + Live TV costs $55 a month, and Hulu is currently offering a free trial for you to test out the service. Use the deal to watch the Golden Globes for free, and watch Hulu’s Golden Globe-nominated shows and films like Palm Springs, The Great, and The United States vs. Billie Holiday for free as well.

Watch the Golden Globe Awards on Hulu free here

2. Stream the Golden Globes on fuboTV

We like fuboTV, which gets you more than 100 live TV channels, including NBC. Use fuboTV’s free trial to get a week of free streaming. Sign-up for the free trial now and stream the Golden Globes for free, from your phone, TV, tablet or laptop.

Stick with fuboTV starting at just $64.99 a month. You’ll get 100+ channels and 250 hours of cloud DVR (say, if you want to record the Golden Globes to rewatch the best moments). Your fuboTV subscription lets you watch on three different screens at once, making this a great family plan, or sharing plan for roommates.

Watch the Golden Globe Awards on fuboTV free here

3. Stream the Golden Globes on SlingTV

Your best value in streaming comes from SlingTV, which offers 40+ live TV channels for just $35 a month. Their Sling Blue channel lineup includes NBC, where you can stream the 2021 Golden Globes live, as well as channels like E!, Bravo and CNN, for post-show coverage.

Grab a free trial to SlingTV here and use it to watch the Golden Globes live online. Stick with SLING after your free trial and get access to live TV channels, 50 hours of cloud DVR and simultaneous streaming from three devices.

Your best deal: get three months of SLING for just $99 when you prepay in advance, and the company will throw in a free HD antenna, AirTV 2 and an AirTV Mini streaming device.

When the 78th annual Golden Globes are handed out on Sunday, they will be the first major awards show of the season, coming nearly two months after we would typically find out the best picture winner.

Rather than the Globes’ usual Beverly Hills gala, this year’s event will be a hybrid affair, with “Saturday Night Live” alumnae Tina Fey and Amy Poehler hosting from opposite coasts: Fey will appear live from the Rainbow Room in New York; Poehler from the Beverly Hilton, the awards’ usual West Coast home. Nominees will be in locations all over the world.

The Globes could help provide clarity on the best picture front-runners for the Oscars — a win for “Nomadland” or “The Trial of the Chicago 7” could help an Oscar bid. But the Hollywood Foreign Press Association, which hands out the Globes, also has a reputation for unpredictability.

Here’s when and how to watch the show, predictions, and some of the surprises that might be in store:

What time do the festivities start?

The ceremony begins at 8 p.m. Eastern, 5 p.m. Pacific.

If you’re committed to watching all possible coverage, you’ll want to park yourself on your couch by 4 p.m. Eastern time, 1 p.m. Pacific — that’s when E! begins its preshow coverage. The official Golden Globe Awards preshow begins streaming live from the official @GoldenGlobes Twitter account and on the website at 6:30 p.m. Eastern, 3:30 Pacific. And the network broadcasting the ceremony, NBC, also has a preshow; with Jane Lynch and Susan Kelechi Watson as hosts, it starts at 7 p.m. Eastern, 4 p.m. Pacific.

Will there be a red carpet?

No. But, on television, E!’s preshow coverage will feature nominee interviews and red-carpet throwbacks.

Where can you watch the ceremony?

On television, NBC is the official broadcaster. Online, if you have a cable login, you can watch via NBC.com/live. Depending on where you live, there’s also Hulu + Live TV, Sling TV, AT&T TV Now, YouTube TV or FuboTV, which all require subscriptions, though many are offering free trials.

Just what are the Globes anyway?

The 25 film and television awards are presented by the Hollywood Foreign Press Association, a group of about 90 journalists mainly known for this ceremony. There’s no overlap with the more than 9,000 Academy Awards voters, but because of the timing (Oscar nominations this year fall on March 15), the Globes can seem like they’re influential.

The H.F.P.A. has been in the spotlight recently after a Los Angeles Times investigation highlighted the lack of Black voting members. (This year’s slate of eligible Black-led films, including “Ma Rainey’s Black Bottom,” “One Night in Miami,” “Da 5 Bloods” and “Judas and the Black Messiah,” were shut out of the Globes’ best picture nominations.) A New York Times report also found that the tax-exempt nonprofit paid more than $3 million in salaries and other compensation to members and staff.

What should you watch for?

Netflix once again dominated the nominations this year, garnering a whopping 42. Its films include David Fincher’s Old Hollywood biopic, “Mank,” which picked up six nominations, and Aaron Sorkin’s latest courtroom drama, “The Trial of the Chicago 7,” which got five. Hulu’s “Nomadland,” which stars Frances McDormand, picked up four, and the film’s director, Chloé Zhao, could become the first woman of Asian descent to be honored in a director category. Chadwick Boseman is also a favorite to be honored for best actor for his final film role as a trumpeter in “Ma Rainey’s Black Bottom.” Jane Fonda will be given the Cecil B. DeMille Award for lifetime achievement, and Norman Lear will get the Carol Burnett Award for contributions to television.

Who do we think will win? Glad you asked! Check out our awards expert Kyle Buchanan’s predictions here.

How to watch the 2021 Golden Globes online

Everything you need to know about the Golden Globes

Awards season in Hollywood begins Sunday, February 28th, with the 78th Golden Globe Awards, hosted by the Hollywood Foreign Press Association. The Golden Globes, usually considered a harbinger of who may take home awards at other shows like the Oscars, will look a bit different this year thanks to the coronavirus pandemic. The hosts and presenters will be in different locations in the US and around the world.

Streaming services have finally come into their own at the Globes, with Netflix leading the pack of with 20 total nominations for its television shows; Hulu has six total nominations, Apple TV Plus has two, and Disney Plus has one. In the motion picture categories (the Globes honor films and TV shows), Netflix leads the way with 22 nominations.

And it seems the Golden Globes’ judges have heard the criticism from past years about excluding women from the best director category. This year three of the five nominees for best director are women.