How to live stream Golden Globes 2021: Watch free online without cable. The 2021 Golden Globe Awards are airing their 78th Annual ceremony on NBC. Following the digital pre-show event, viewers will get to watch as the various nominees are gathered to celebrate the best moments in TV and film in 2020. There will also be lifetime achievement awards presented to Jane Fonda and Norman Lear. Here’s the information you’ll need to watch a free live stream of “The 2021 Golden Globes” online without cable.

What time do the ’2021 Golden Globes’ start?

The “Golden Globes” award ceremony will begin its broadcast live on Sunday, Feb. 28, at 8 p.m. This will be preceded by the Red Carpet replacement event, “The Golden Globes Pre-Show Special,” at 7:30 p.m.

How to watch the ’2021 Golden Globes’ without cable

If you’re a cord-cutter or don’t have cable, you can live stream the “Golden Globes” on any one of the following streaming platforms:

Fubo TV (free trial)

Sling TV (free trial)

What channel is NBC?

You can use the channel finder on your provider’s website to locate it: Verizon Fios, AT&T U-verse, Comcast Xfinity, Spectrum/Charter, Optimum/Altice, DIRECTV, Dish.

Where can I watch the ‘Golden Globes’ online on-demand?

If you missed the “Golden Globes” or want to binge watch other NBC series or events online as they become available, check out the following streaming platforms:

Peacock (free trial)

Fubo TV (free trial)

Sling TV (free trial)

Who is hosting the ‘Golden Globes’ in 2021?

This year, the “78th Annual Golden Globe Awards” will be hosted by Tina Fey and Amy Poehler. This is the duo’s 4th year hosting the event.

Here’s a look at their return to the role, courtesy of NBC’s official YouTube account:

What are the ‘Golden Globes’?

According to the official website’s description of the event: Award-winning comedy icons Tina Fey and Amy Poehler are returning to the Golden Globes as co-hosts for the 2021 telecast… Fey and Poehler were critically applauded when they hosted the Globes from 2013-2015, receiving universal praise for their witty on-stage banter and effortless rapport with one another.